Brasil 27/07/2021 07:54 R7 Covid-19: 1ª dose da vacinação está suspensa em ao menos 10 capitais Suspensão ocorrem no Rio de Janeiro, em Curitiba, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Vitória, Florianópolis, Belém, Natal e Salvador MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A vacinação contra covid-19 continua em todo país, com ao menos dez capitais com a primeira dose suspensa por falta de imunizante: Rio de Janeiro, Curitiba, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Vitória, Florianópolis, Belém, Natal e Salvador. Em Florianópolis e Maceió, apenas gestantes e puérperas ainda conseguem ter acesso. Apesar da suspensão a primeira dose, a segunda segue em andamento. Rio de Janeiro A aplicação da primeira dose de vacinas contra covid-19 está suspensa desde sexta-feira (23) na cidade do Rio de Janeiro por falta de imunizante. De acordo com a prefeitura, a medida visa garantir a aplicação da segunda dose que já está programada para a população. A retomada acontece apenas na quarta-feira (28), para pessoas a partir de 34 anos. Curitiba Em Curitiba, a aplicação da primeira dose também está suspensa nesta terça-feira (27) por falta de imunizantes. Na segunda-feira (26), a prefeitura completou o atendimento ao grupo de 36 anos de idade, e aguarda a chegada de novas remessas para retomar o serviço. O governo do Paraná anunciou para terça a chegada de um novo lote ao estado, mas as doses precisam ser separadas e distribuídas aos municípios que a vacinaçao prossiga. A vacinação da seguna dose continua normalmente. É possível onsultar a data pelo aplicativo ou pelo site Saúde Já. João Pessoa João Pessoa é mais uma capital com a primeira dose da vacinação suspensa nesta terça-feira (27) por falta de imunizantes. A segunda dose continua a ser oferecida em quatro locais as 8h às 12h. Campo Grande (MS) Em Campo Grande, a primeira dose da vacinação está suspensa desde o dia 21 julho. Apenas a segunda dose continua sendo aplicada. Maceió (AL) Desde sábado (24), Maceió também está na lista das capitais com a aplicação e primeira dose contra a covid-19 suspensa por falta de imunizante. Até a chegada de novas doses, a prefeitura só disponibiliza a primeira dose para grávidas e puérperas com até 45 dias e pós-parto. A segunda dose da vacina segue sendo aplicada. Pessoas com a 2ª dose da AstraZeneca programada para até 31 de julho já podem ser vacinadas. Vitória Em Vitória a aplicaçao da primeira dose da vacinação contra a covid-19 ainda está suspensa nesta terça-feira (27), mas já está aberto o agendamento para o novo grupo prioritário. Foram abertas 1.100 vagas para trabalhadores industriais se imunizarem na quarta-feira (28). O agendamento por ser feito pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online. Florianópolis Florianópolis só disponibiliza a primeira dose da vacina contra covid-19 para gestantes lactantes e puérperas. A segunda dose é aplicada normalmente. Os locais podem ser consultados no site da prefeitura. Belém (PA) Belém ainda aguarda nesta terça-feira (27) a chegada de novas dose para retomar a aplicação da primeira dose. No fim de semana, a imunização ficou suspensa. A prefeitura convocou para quarta-feira (28), as pessoas com a segunda dose da AstraZeneca em atraso e as pessoas com comorbidades nascidas de 1962 a 1969 com a segunda dose da Pfizer agendada para os dias 28, 29, 30 e 31 de julho. Natal (RN) Natal também suspendeu a aplicação da primeira dose contra covid-19 por falta de vacinas. Também não há imunizantes da Pfizer para aplicação da segunda dose, apenas da AstraZeneca e CoronaVac. Os postos de vacinação estão disponíveis no site da prefeitura. Salvador Em Salvador, também está suspensa a aplicação da primeira dose nesta terça-feira (27). A capital baiana aplica das 8h às 16h a segunda dose da AstraZeneca para pessoas com retorno marcado até 07 de agosto e a segunda dose da Coronavac para pessoas com retorno marcado até 27 de julho. Os pontos de vacinação podem ser consultados no site da prefeitura. São Paulo São Paulo começa a vacinar com a primeira dose contra a covid-19 a população com 29 anos ou mais nesta terça (27) e quarta-feira (28). O início da imunização das pessoas com 28 anos ou mais, previsto para esta semana, foi adiado indefinidamente. São Luís (MA) São Luís aplica a primeira dose de imunizantes contra a covid-19 para quem tem 25 anos ou mais nesta terça-feira (27). Para a segunda dose haverá três aplicando vacinas da AstraZeneca e CoronaVac e um aplicando as da Pfizer. Manaus Manaus segue vacinando com a primeira dose a população de 18 anos ou mais. A prefeitura orienta a levar RG, CPF e comprovante de residência (com cópia). A segunda dose também segue normalmente.

