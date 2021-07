Rumo à Europa? Em busca de mais protagonismo na nova temporada (2021/22), o Milan tem se movimentado com os olhos bem atentos e com muita cautela no mercado de transferências deste meio de ano. E é com essa visão que o clube da Itália fixou os olhares na América do Sul e no Flamengo.

De acordo com informações do site “Pianeta Milan”, da Itália, o Rossonero pretende reforçar o seu meio de campo para o novo calendário – o setor é visto como prioridade da equipe no momento. Com isso, o clube observou vários nomes nas últimas semanas. E foi assim que os milanistas chegaram ao nome de Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo.

Ídolo do Flamengo, Arrascaeta tem 27 anos de idade e passaporte italiano, o que pode ser um facilitador para o eventual negócio. Em sua publicação, o site destacou que o meio-campista uruguaio é um ‘clássico camisa 10 sul-americano’, que não é tão rápido, mas que tem muita técnica e ótima visão de jogo.

Além disso, o veículo informou que o Milan estaria disposto a desembolsar cerca de 18 milhões de euros (R$ 109 milhões, na cotação atual) pelo destaque do Mais Querido. Cabe notar que o Fla alega que não negociaria o camisa 14 por menos de 25 milhões de euros – ou R$ 152 milhões.