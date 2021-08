Brasil 02/08/2021 06:18 R7 Rebeca não consegue a 3ª medalha e encerra participação em Tóquio Ginasta, que conquistou prata no individual geral e ouro no salto, voltou a se apresentar ao som de Baile de Favela no solo RICARDO BUFOLIN/PANAMERICA PRESS/CBG/DIVULGAÇÃO - 02.08.2021 Ouro no salto e prata no individual geral, a ginasta brasileira Rebeca Andrade não conseguiu conquistar sua terceira medalha nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Ela se apresentou em sua terceira final, na manhã desta segunda-feira (2), no solo da ginástica artística. Ao som do funk Baile de Favela, do MC João, a brasileira foi a penúltima a se apresentar no aparelho, e recebeu nota 14.033. Rebeca ficou na quinta colocação do aparelho. O ouro ficou com Jade Carey, dos Estados Unidos, que recebeu nota 14.366. A italiana Vanessa Ferrari ficou com a medalha de prata, após ganhar nota 14.200. Empatadas com 14.166, as ginastas Mai Murakami, do Japão, e Angelina Melnikova, do Comitê Olímpico Russo, ficaram com o bronze. Em Tóquio 2020, Rebeca se tornou a primeira mulher a conquistar uma medalha para o Brasil na ginástica artística, após ganhar a prata, na última quinta-feira (29), na disputa do individual geral. Na ocasião, o som Baile de Favela já havia se destacado. No domingo (1), quando ganhou a medalha de ouro no salto, a ginasta também se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar duas medalhas em uma mesma edição de Jogos Olímpicos.

