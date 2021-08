Brasil 02/08/2021 06:23 Cartão de crédito é opção de 62% da população para pagar contas Público que utiliza a modalidade é mais velho, com maior renda e acessou mais recursos financeiros na pandemia da covid-19 A procura por crédito aumentou durante a pandemia da covid-19 e o cartão de crédito foi a modalidade mais utilizada no período. Pesquisa divulgada pela Serasa na última semana apontou que 79% da população utilizou alguma fonte de crédito no período. E o cartão foi a opção encontrada por 62% da população. Na sequência aparecem: • 14% pediram empréstimo para amigos e familiares;

• 12% utilizaram o cheque especial ou limite da conta; e

• 10% solicitaram empréstimo pessoal sem garantia. O acesso ao cartão de crédito é praticamente o mesmo para homens e mulheres. O que muda, porém, é o limite concedido para eles. Enquanto 48% dos homens tem mais de R$ 3,6 mil de limite do cartão de crédito, apenas 41% das mulheres conseguem o mesmo limite: Homens • 85% possui cartão de crédito

• 68% mais de dois

• 48% tem limite de R$ 3,6 mil ou mais;

• 52% tem limite de até R$ 3,5 mil Mulheres • 80% possui cartão de crédito

• 65% tem mais de dois

• 41% tem limite de R$ 3,6 mil ou mais; e

• 59% tem limite de até R$ 3,5 mil. Quando o assunto é classe social, apesar de a "A" e "B" buscarem menos informações, elas têm mais facilidade de aceitação ao crédito.

