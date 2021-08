Brasil 07/08/2021 06:14 Agência Brasil Copa do Brasil: CBF define confrontos das quartas de final © Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Direitos reservados Em sorteio realizado na tarde desta sexta-feira (6), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil: Santos x Athletico-PR, Grêmio x Flamengo, São Paulo x Fortaleza e Atlético-MG x Fluminense. Os jogos de ida serão na última semana de agosto, enquanto os de volta acontecem no começo de setembro. Com a participação nas quartas de final, todos os oito clubes garantiram a premiação de R$ 3,45 milhões. As equipes que avançarem à semifinal receberão mais R$ 7,3 milhões. Os confrontos colocarão o técnico Renato Gaúcho, do Flamengo, contra o seu time de coração, o Grêmio. Já os Tricolores, tanto paulista quanto cearense, ainda buscam a sua primeira taça da Copa do Brasil. Por outro lado, o Furacão e o Peixe querem seguir em busca do bicampeonato, assim como o Galo e Fluminense, que também estão nas quartas de final da Libertadores da América.

