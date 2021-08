Brasil 08/08/2021 08:11 G1 MPF denuncia 'Rei do Bitcoin' por organização criminosa, estelionato e crime financeiro O Ministério Público Federal (MPF) deuninciou Cláudio José de Oliveira, conhecido como 'Rei do Bitcoin', pelos crimes de estelionato, organização criminosa, crime contra a economia popular, crime falimentar e crime contra sistema financeiro. A denúncia foi protocolada na sexta-feira (6). Cláudio é suspeito de cometer uma fraude de R$ 1,5 bilhão em simulações de negociações de criptomoedas, de acordo com a polícia. Segundo as investigações, cerca de 7 mil pessoas foram vítimas de um golpe realizado por corretoras controladas pelo "Rei do Bitcoin". Esposa dele, Lucinara da Silva Oliveira, também foi indiciada pelo crime de organização criminosa. Outras seis pessoas ligadas ao Grupo Bitcoin Banco, controlado por Cláudio, também foram indiciadas por envolvimento nas fraudes. A defesa de Cláudio e Lucinara informou que ainda não teve conhecimento da denúncia. Investigações As corretoras ligadas ao 'Rei do Bitcoin' passaram a ser investigadas em 2019, após o proprietário registrar um boletim de ocorrência afirmando que havia sido vítima de um ataque cibernético. À época, os valores de todos os credores foram bloqueados pela empresa. Com o passar das investigações e com a falta de colaboração do proprietário da empresa, a Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná desconfiaram que o ataque cibernético era falso e que o grupo havia cometido crimes, como estelionato. Após denunciarem o suposto ataque cibernético, o grupo suspeito prometeu aos credores que devolveria os valores bloqueados em parcelas. Apesar disso, segundo a PF, os valores nunca foram quitados. De acordo com a Polícia Federal, Cláudio José de Oliveira é um "habilidoso estelionatário, que mantinha ao seu redor pessoas ignorantes aos assuntos que o criminoso dizia dominar, especialmente relacionados à engenharia financeira do Grupo Bitcoin Banco". As investigações apontam que o grupo se aproveitou de uma ordem de recuperação judicial para interromper as ações cíveis que a empresa respondia. Durante o processo, segundo a PF, o grupo prestou informações falsas e enganou o Judiciário. Segundo o delegado que comentou a operação, um dos investigados informou à Justiça que tinha 7 mil criptomoedas. A informação, no entanto, era falsa. Prisão Cláudio José, a esposa e outros suspeitos de integrarem o esquema foram presos em junho em uma operação deflagrada pela PF para investigar o caso. Todos os suspeitos, exceto Cláudio, foram liberados na sequência. Lucinara, no entanto, descumpriu medidas que determinavam que ela não entrasse em contato com outros investigados pela fraude e voltou a ser detida em 16 de julho. Os dois permanecem presos. Segundo a polícia, o casal ostentava bens de luxo e faziam grandes eventos para atrair investidores. Conforme a PF, o líder do grupo possui uma condenação na Suíça por crimes de estelionato e falsificação de documentos.

