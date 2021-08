Jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com vitória dos visitantes por 3 a 2, no Allianz Parque

O Palmeiras corre o risco de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (7), o time do técnico Abel Ferreira perdeu para o Fortaleza por 3 a 2, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão segue com 32 pontos e pode ser ultrapassado pelo Atlético MG, que está apenas 1 ponto atrás, e encara o Juventude, neste domingo (8), em Caxias do Sul.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o duelo contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (10), no Morumbi. Já o Fortaleza, que assumiu o terceiro lugar no Brasileirão, terá uma semana de descanso antes da partida contra o Santos no domingo (15), no Castelão.

O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza tomou a iniciativa e criou o primeiro lance de perigo da partida aos 4 minutos. Robson se antecipou à marcação de Luan e chutou de primeira para fora do gol.

Na sequência, o Verdão respondeu com uma boa jogada de Wesley, que recebeu lançamento de Patrick de Paula e cruzou para Willian na área. Ligado no lance, Benevenuto chegou primeiro e tirou para escanteio.

Ainda no começo do primeiro tempo, aos 11 minutos, o Palmeiras abriu o placar com um gol contra. O lateral-direito Myke cruzou a bola na área, o zagueiro Titi tentou cortar e chutou para o fundo da rede.

Sem perder tempo, o Fortaleza empatou a partida pouco depois em um lance de bola parada. Lucas Crispim cruzou na área e Benevenuto subiu mais alto do que Luan para deixar tudo igual no Allianz Parque. Foi o primeiro gol do zagueiro no Brasileirão.

Animados com o empate, os visitantes seguiram buscando o ataque e viraram o placar com o atacante Robson. Romarinho chutou de longe e o camisa 7 aproveitou o rebote de Weverton para fazer o segundo gol.

Em desvantagem, o Alviverde foi para cima e deixou tudo igual com Willian, aos 33 minutos. O atacante recebeu belo passe de Gustavo Scarpa, ficou na cara do gol e finalizou sem chance para Marcelo Boeck.

Após um início de segundo tempo estudado sem chances de perigo, o técnico português Abel Ferreira mexeu no time e promoveu as entradas de Victor Luís, Gabriel Veron, Dudu, Deyverson e Luiz Adriano no lugar de Renan, Gustavo Scarpa, Wesley, Willian e Raphael Veiga.

Aos 24 minutos, o volante Felipe cometeu falta dura em Deyverson, levou o segundo cartão amarelo e deixou o Fortaleza com um jogador a menos.

Apesar da vantagem numérica, o Palmeiras não conseguiu aproveitar para fazer o terceiro gol. Na melhor chance dos mandantes, Luiz Adriano recebeu na cara do gol e chutou em cima do goleiro Marcelo Boeck.

No fim da partida, aos 44 minutos, Victor Luís recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Já nos acréscimos, o time cearense fez o terceiro gol e garantiu a vitória. Pikachu foi acionado dentro da área, fez uma bela jogada e rolou para Igor Torres finalizar, sem chances de defesa para Weverton.

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza - 15ª rodada - Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque

Horário: 21h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio - FIFA/GO

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva - FIFA/GO e Bruno Raphael Pires - FIFA/GO

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ, Silbert Faria Sisquim - RJ e Sergio Correa da Silva - RJ

Público/renda: Portões Fechados

Cartões amarelos: Renan, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Victor Luís, Patrick de Paula (PAL); Felipe (FOR)

Cartões vermelhos: Victor Luís (PAL); Felipe (FOR)

Gols: Titi (contra) (11'/1ºT) (1-0); Marcelo Benevenuto (17'/1ºT) (1-1); Robson (24'/1ºT) (1-2) e Willian (33'/1ºT) (2-2)

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Victor Luís, 14/2ºT); Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga (Luiz Adriano, 27/2ºT) e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron, 14/2ºT) e Wesley (Dudu, 14/2ºT); e Willian (Deyverson, 21/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Jussa, Matheus Vargas (Éderson, 27/2ºT) e Lucas Crispim (Bruno Melo, 31/2ºT); Robson (Wellington Paulista, 18/2ºT) e Romarinho (Torres, 18/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda