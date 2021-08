Brasil 09/08/2021 07:32 R7 3 em cada 10 idosos têm medo de ficar sem dinheiro para se sustentar Pesquisa também mostrou que numa escala de zero a 10, o público da terceira idade atribuiu média 7 para o grau de felicidade atual FREEPIK O maior medo dos idosos no Brasil é não ter dinheiro para o próprio sustento e depender de terceiros para sobreviver. É o que aponta uma pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), em parceria com a Offer Wise, para entender como as pessoas da terceira idade enxergam essa fase da vida e suas expectativas para o futuro. Dos entrevistados: • 42% tem medo de ficar doente e depender de terceiros para tudo;

• 31% apontaram o temor de ficar sem dinheiro para o próprio sustento;

• 27% de não ter saúde física;

• 25% de perder as pessoas que amam; e

• 20% de não se sentir útil (20%). O levantamento mostra também que: • 33% dos idosos pretendem aproveitar a vida com familiares;

• 25% querem fazer um tratamento odontológico;

• 24% pretendem viajar pelo Brasil; e

• 23% planejam trabalhar. Numa escala de zero a 10, os idosos atribuíram média 7 para o grau de felicidade atual. Entre as classes A/B, a nota média sobre para 8. Inflação da terceira idade foi maior do que a oficial Os preços da gasolina (+21,84%), do etanol (+24,98%) e do gás de cozinha (+8,66%) guiaram a alta de 1,54% do IPC-3i (Índice de Preços ao Consumidor - 3ª idade) ao longo do primeiro trimestre de 2021, de acordo com dados divulgados em abril, pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Com o resultado trimestral, o indicador acumula alta de 6,2% nos últimos 12 meses, valor acima da taxa acumulada pela inflação nacional, que foi de 6,1%, no mesmo período. Mais da metade tem dificuldades para achar produtos para a terceira idade A pesquisa revelou que o mercado de produtos e serviços para a terceira idade tem muito potencial para crescimento. Mais da metade dos entrevistados (60%) considera difícil encontrar algum produto específico para a terceira idade. Destaque para: • Locais para sair à noite com público de terceira idade (22%);

• Alimentos especiais (22%);

• Celulares com teclado maior (18%); e

• Serviços de turismo exclusivo para terceira idade (17%). Questionados sobre o produto ou serviço que desejam adquirir nos próximos três meses, os idosos apontaram: • Roupas (25%);

• Tratamentos dentários (24%);

• Eletrodomésticos (19%);

• Viagens (19%); e

• Smartphones (18%). Entre os atributos considerados mais relevantes na hora de escolher o local de compra foram citados: • Preço (66%);

• Qualidade dos produtos e serviços (45%);

• Confiança no estabelecimento (38%); e

• Atendimento (38%). Internet virou lazer na pandemia Quando o assunto é lazer, 60% dos idosos apontam a navegação da internet como opção. O volume é 29 pontos percentuais a mais na comparação com 2018, período pré-pandemia. Na sequência aparecem: • Assistir televisão (56%);

• Ouvir música (41%);

• Ler livros (38%); e

• Fazer caminhada ou corrida (31%). Nessa mesma direção, a internet cresceu como um meio de comunicação de uso frequente entre os idosos, saindo de 46% em 2018 para 79% em 2021 (aumento de 33 pontos percentuais).

