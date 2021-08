Brasil 12/08/2021 05:50 Atlético-MG aguenta pressão do River Plate e vence por 1 a 0 As duas equipes decidem a vaga nas semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira, no Mineirão O Atlético-MG superou um primeiro tempo difícil contra o River Plate e saiu com a vitória por 1 a 0 no Monumental de Nuñez pelas quartas de final da Libertadores. O resultado desta noite de quarta-feira foi conquistado com o brilho e oportunismo de Nacho Fernández. As duas equipes decidem a vaga nas semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira, no Mineirão. O embate entre Atlético-MG e River Plate acontece às 21h30 (de Brasília). O jogo - O primeiro tempo no Monumental de Nuñez foi duro para o Atlético-MG, que sofreu com a forte pressão na saída de bola e não conseguiu encontrar maneiras de fazer seus atacantes jogarem com efetividade. Hulk ficou isolado no ataque e pouco produziu. Na melhor chance que teve na primeira etapa, o time mineiro perdeu oportunidade aos 36 minutos com Zaracho, que aproveitou chute de primeira mas mandou para fora. Do outro lado, o River Plate pressionou com diversos jogadores e fez o goleiro Everson trabalhar bastante. Mesmo assim, a equipe brasileira segurou o empate sem gols até o intervalo. Quem voltou melhor para o segundo tempo foi o Atlético-MG, que chegou com perigo logo no primeiro minuto, com Vargas. Aos 12 minutos, Hulk ajeitou com a cabeça um cruzamento e deixou Nacho Fernández na boa para abrir o placar de perna esquerda. A equipe argentina se lançou ao ataque em busca do empate, mas otime mineiro mostrou eficiência nos cortes de passe e protegeu sua defesa com qualidade. Mesmo sofrendo mais pressão com a expulsão de Nacho Fernández, a equipe comandada por Cuca seguiu assustando os donos da casa e segurou o bom resultado. FICHA TÉCNICA RIVER PLATE 0 X 1 ATLÉTICO-MG Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina) Data: 11 de agosto de 2021, quarta-feira Horário: 21h30 (de Brasília) Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN) Assistentes: Tulio Moreno e Lubin Torrealba (VEN) VAR: Jhon Ospina (COL) Cartão Amarelo: Paulo Díaz e Enzo Pérez (River Plate)

Voltar + Brasil