Sérgio Reis informou, nas redes sociais, neste sábado (14) que está organizando uma manifestação no dia 7 de setembro em favor do presidente Jair Bolsonaro com os caminhoneiros e agricultores em Brasília. “Vocês que estão afim de salvar o Brasil, vamos com a gente para Brasília”, convidou o cantor.

Segundo Sérgio, o objetivo do ato é “para fazer uma coisa séria, para que o governo tome uma posição, o Exército tome uma posição, mas se o povo não tomar essa posição, nada vai.”

O cantor ainda disse que o movimento terá a presença de diversos artistas e empresários. “Estamos fazendo um movimento clássico, sem agressões, sem nada. Vocês vão se assustar com o movimento, mas a gente é da paz. Não aceito mais a situação que está o nosso País”, afirmou. Diversos internautas criticaram e ironizaram o convite de Sérgio Reis.

