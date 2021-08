Brasil 19/08/2021 05:26 Mercedes-Benz confirma venda da fábrica para chinesa Great Wall A Mercedes Benz oficializou hoje a venda da fábrica de Iracemapolis, interior paulista, para a gigante chinesa Great Wall. O valor da transação não foi revelado mas o terreno do centro de produção tem 1,2 milhão de m2 e inclui o equipamento de manufaturas dos veículos. A Great Wall não se pronunciou oficialmente mas o Farol da Bahia apurou, com ex funcionários do grupo que a informação da venda já havia sido confirmada internamente aos funcionários que ainda estavam vinculados à Mercedes Benz no dia 12 de julho em um comunicado interno. A unidade não produzia mais veículos desde dezembro do ano passado quando os modelos GLA e Classe C fabricados no Brasil deixaram de ser oferecidos. A Mercedes anunciou, quando inaugurou a unidade há quatro anos, um investimento aproximado de R$ 800 milhões de reais onde chegaram a atuar 370 funcionários diretos. Segundo a apuração da nossa reportagem mesmo com a venda feita às “portas fechadas” a Great Wall não usará nenhum equipamento do parque atual para produzir nada na unidade e sim modelos próprios com foco em Pickups e SUvs. A Great Wall já lançou perfil no Instagram, ainda não tem site local e com o plano de fabricação local terá que estabelecer uma sólida rede de concessionários antes de efetivamente vermos um produto da Great Wall nas lojas. A Great Wall detém quatro submarcas no mercado chinês: Haval, Wey (premium), Ora (elétricos) e GWM Pick-up. No Brasil a empresa deve fabricar SUVs e uma pick-up incluindo seu carro chefe: o modelo médio Haval H6. Em 2020 a gigante produziu 1,1 milhão de veículos só na China, pouco mais da metade do mercado brasileiro somando todas as marcas instaladas aqui.

