Brasil 23/08/2021 06:20 Capitalist Projeto de Lei visa disponibilizar auxílio para caminhoneiros autônomos Proposta busca socorrer financeiramente grupo de trabalhadores autônomos afetados economicamente pelas restrições da pandemia. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 1953/20, que visa criar um novo auxílio emergencial para caminhoneiros de todo o país. Conforme informações apresentadas no texto, a ideia é disponibilizar ajuda financeira de R$ 2 mil para quem atua de forma autônoma na profissão. A proposta leva autoria da Deputada Federal Perpetua Almeida (PCdoB-AC) e também do Deputado Marcon (PT-RS). Além de solicitar o pagamento do auxílio, os parlamentares também pedem a suspensão das cobranças ligadas à empréstimos para quem é trabalhador da categoria por até três meses (90 dias). Justificativa para o projeto O principal argumento para a criação e implementação das medidas diz respeito à pandemia. De acordo com os deputados, o grupo de caminhoneiros autônomos foi um dos mais afetados economicamente durante o período de isolamento social. Outro ponto tem a ver com o aumento constante no preço dos combustíveis, o que inviabiliza qualquer chance de crescimento e melhora econômica para a categoria, que precisa abastecer o tanque com relativa frequência. O texto do projeto tramita em caráter conclusivo, em que será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Ainda não se sabe quais as chances de aprovação da proposta, visto que os olhares do governo federal e da equipe econômica estão voltados para os desdobramentos do Auxílio Brasil, programa de distribuição de renda que substituirá o Bolsa Família.

Voltar + Brasil