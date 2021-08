Brasil 26/08/2021 17:32 R7 Sérgio Reis é internado em hospital de São Paulo O artista, de 81 anos, está internado no Albert Einstein; o motivo da internação não foi confirmado à reportagem REPRODUÇÃO/INSTAGRAM O cantor Sérgio Reis, de 81 anos, está internado no Hospital Albert Einstein desde terça-feira (24). A informação foi confirmada pela reportagem do Fala Brasil. Procurada, tanto a assessoria de imprensa do artista quanto do hospital não informaram a causa da sua internação. O apresentador Geraldo Luís compartilhou em suas redes sociais um registro da visita que fez ao cantor na instituição médica, nesta quarta-feira (25). "Vim visitar no hospital meu amigo querido Sérgio Reis. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser", escreveu. Ainda ontem, o cantor chegou a prestar depoimento à Polícia Federal por vídeo conferência, pois é alvo de incitar atos violentos contra o Supremo Tribunal Federal (STF). O artista negou que tenha agido de forma intencional para ameaçar os ministros, no áudio polêmico que enviou a um amigo e vazou.

