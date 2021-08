Brasil 27/08/2021 05:26 Jovem Pan Denunciado pela 15ª vez, João de Deus é preso em Anápolis João Teixeira de Faria estava em prisão domiciliar desde março de 2020; ele é acusado de uma série de abusos sexuais Ernesto Rodrigues/Estadão Conteúdo João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi preso nesta quinta-feira, 26, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, acusado de uma série de abusos sexuais durante atendimentos espirituais na Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Ele estava em prisão domiciliar desde 31 de março do ano passado. O pedido para que João Teixeira voltasse para a cadeia foi feito pelo Ministério Público de Goiás. É a 15ª denúncia envolvendo o réu, oferecida no dia 13 de agosto. Neste processo, ele foi denunciado por estupro de vulnerável de oito mulheres entre 1986 e 2017. Segundo o MP, a denúncia relaciona outras 44 vítimas dos Estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Maranhão, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo, mas como os crimes já foram prescritos, elas figuram como testemunhas. A Justiça já havia recebido outras 14 denúncias contra João Teixeira. Ele foi condenado por violação sexual mediante fraude, estupro de vulneráveis de sete mulheres e posse ilegal de arma de fogo.

Veja também sobre João de Deus acusado Anápolis abusos sexuais Voltar + Brasil