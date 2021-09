Brasil 03/09/2021 07:30 Alan Rios, do R7 ‘Vou dar golpe em mim mesmo?’, questiona Bolsonaro Presidente Jair Bolsonaro chamou de 'idiotas' os que avaliam a possibilidade de um golpe de estado no 7 de Setembro ADRIANO MACHADO/REUTERS - 16.08.2021 O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou pessoas que levantam preocupações sobre um possível golpe de Estado. Durante live em redes sociais na noite desta quinta-feira (2), ele perguntou: "Eu sou presidente e vou dar golpe em mim mesmo?". O assunto surgiu enquanto Bolsonaro comentava sobre o 7 de Setembro. "O povo está querendo nada mais do que respeitar a Constituição, como disse o ministro Fux". Segundo ele, ações como a desmonetização de páginas da internet e algumas prisões "não são justificáveis". O presidente não especificou quais são essas prisões, mas citou casos de pessoas que administram canais de conteúdos jornalísticos e ficaram sem a renda desses meios. Recentemente, o YouTube suspendeu pagamentos a produtores de conteúdo de 14 canais, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atuou contra a disseminação de notícias falsas. Bolsonaro voltou a convocar à população para os protestos de 7 de Setembro, afirmando que eles são essenciais para a liberdade. "Ou você tem liberdade ou não tem", sintetizou. Em outro momento da live, ele elogiou o sistema dos Estados Unidos e o armamento do país, fazendo reflexões sobre o que chamou de "liberdade dos americanos".

