Entre as principais pautas dos manifestantes estão liberdade de expressão e impeachment de ministros do STF

As manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no 7 de Setembro foram realizadas em pelo menos 83 cidades, incluindo as 26 capitais dos Estados e Brasília (DF). A quantidade é maior que o número esperado de atos, divulgado por organizadores na 2ª feira (6.set.2021).

Entre as principais pautas dos manifestantes estão liberdade de expressão, impeachment de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), voto impresso auditável, entre outras. Os atos em São Paulo e Brasília levaram multidões às ruas. O próprio chefe do Executivo compareceu aos 2 eventos. O público dos atos pró-governo foi bem maior do que os de oposição. No Brasil todo, houve mais atos contrários do que a favor do presidente.

Em Brasília, a multidão que foi à Esplanada dos Ministérios ficou aquém de outros momentos históricos na cidade, como as posses dos presidentes Lula (2003) e do próprio Jair Bolsonaro (2019). Em São Paiulo, o ato bolsonarista encheu grande parte da avenida Paulista, mas também não se igualou a protestos históricos, como aqueles pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016..

O Rio de Janeiro teve ato pró-Bolsonaro na orla de Copacabana. O presidente contou também com a manifestação de apoiadores na Inglaterra. Um grupo de pessoas reuniu-se em frente à embaixada do Brasil em Londres. Do outro lado da rua, um grupo menor de manifestantes realizava protesto contra o governo Bolsonaro. Em Fortaleza, o vereador Carmelo Neto publicou em seu perfil no Twitter uma foto do início do ato.