Brasil 09/09/2021 06:02 R7 PSDB anuncia oposição a Bolsonaro e avaliação de ‘crimes' Partido chama pronunciamento de Bolsonaro de ‘antidemocrático’ e ‘inaceitável’ PAULO LOPESAFP - 07.09.2021 O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) anunciou, nesta quarta-feira (8) que começará a fazer oposição ao governo de Jair Bolsonaro, discutindo até mesmo as possíveis “práticas de crimes de responsabilidade pelo presidente da República”. O anúncio foi publicado nas redes sociais da legenda e fez referência aos discursos de Bolsonaro no 7 de Setembro. “O PSDB repudia as atitudes antidemocráticas e irresponsáveis adotadas pelo presidente da República em manifestações pelo Dia da Independência. Ao mesmo tempo, conclama as forças de centro para que se unam numa postura de oposição a este projeto autoritário de poder”. Ainda segundo o comunicado, o partido iniciou hoje um “processo interno de discussão” sobre crimes de responsabilidade cometidos e “o caminho mais eficiente para evitar o agravamento dessa crise na vida das pessoas”. A nota do PSDB afirma que tem compromisso com a democracia e a defesa das instituições. Jair Bolsonaro voltou a atacar o STF (Supremo Tribunal Federal) nas manifestações de 7 de Setembro, afirmando aos apoiadores que não vai mais “admitir pessoas como Alexandre de Moraes açoitando a democracia” e ameaçando que não mais cumpriria as decisões do ministro. O partido afirmou também que “os brasileiros esperam de seu governante soluções para a pandemia, para o desemprego, para a inflação crescente, para a crise hídrica, para desigualdade e para o descalabro fiscal”.

