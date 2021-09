Brasil 09/09/2021 06:54 CNN, em São Paulo Caminhoneiros fazem bloqueios parciais de rodovias em 15 estados Segundo boletim do Ministério da Infraestrutura, não há registro de bloqueio total de rodovias; pontos de retenção em SC que ameaçavam abastecimento foram liberados Chico Ferreira/Futura Press/Estadão Conteúdo Caminhoneiros fazem bloqueios parciais em rodovias de pelo menos quinze estados do país, de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Infraestrutura. Segundo o balanço, à 0h30 desta quinta-feira (9) havia casos identificados nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, São Paulo e Pará. Segundo informações do ministério, os pontos de retenção na região norte de Santa Catarina, onde a mobilização chegou a ameaçar condições de abastecimento, foram liberados por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Todos os pontos de bloqueio registrados no Rio Grande do Sul e em São Paulo foram liberados. Há duas ocorrências de interdição em Minas Gerais e a PRF já está no local atuando”, informou a pasta, em nota. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) divulgou uma nota de repúdio às paralisações, segundo ela, organizadas por caminhoneiros autônomos. “Trata-se de movimento de natureza política e dissociado até mesmo das bandeiras e reivindicações da própria categoria, tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos”, diz o texto da associação, assinado pelo presidente da NTC&Logística, Francisco Pelucio. A entidade, que congrega cerca de 4 mil empresas de transporte, disse ainda estar preocupada com os efeitos que bloqueio nas rodovias poderão causar, especialmente em relação ao abastecimento dos setores de produção e comércio. Início dos protestos As manifestações começaram na esteira dos atos de 7 de Setembro, convocados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O número de estados com registro de manifestações tem crescido ao longo do dia. O primeiro comunicado divulgado pela Pasta citava ocorrências em apenas quatro Estados. O ministério informa ainda que, ao todo, já foram “debeladas” 117 ocorrências com concentração de populares e tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias nas últimas horas.

