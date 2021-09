Brasil 10/09/2021 06:28 R7 Blogueiro tem prisão decretada por Alexandre de Moraes Oswaldo Eustáquio é investigado por envolvimento na organização nos atos do dia 7 de setembro REPRODUÇÃO/TWITTER O blogueiro Oswaldo Eustáquio se tornou, mais uma vez, alvo de um inquérito e teve um mandado de prisão expedido pelo minsitro do STF, Alexandre de Moraes. Desta vez, ele é investigado por envolvimento na organização nos atos do dia 7 de setembro. As contas bancárias do blogueiro já estavam bloqueadas desde segunda-feira (6). A ordem de bloqueio foi expedida no domingo, por Moraes. A esposa dele, Sandra Terena divulgou em uma rede social no dia 7 o mandado de prisão. Segundo ela, Oswaldo está na Cidade do México. Oswaldo já havia sido preso em junho do ano passado e depois em novembro quando foi decretada a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica, em outro inquérito semelhante. Desta vez, o blogueiro fez uma live ao lado do foragido, Marcos Antônio Pereira Gomes, o caminhoneiro conhecido como "Zé Trovão", incitando outros caminhoneiros a bloquear as estradas com a finalidade de gerar uma crise de abastecimento, para pressionar o STF. Os dois voltaram a postar vídeos nesta quinta-feira (9). A conta de Oswaldo no Twitter no Brasil foi suspensa.

