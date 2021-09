Brasil 11/09/2021 09:35 Receita Federal realiza operação “Meraki” neste final de semana A operação visa detectar contrabando de mercadoria sem nota fiscal ou que necessitem de autorização especial para compra Foto: Divulgação A Receita Federal realiza durante este final de semana a operação ‘Meraki’ (do grego: fazer algo com a alma, com criatividade ou amor) junto às unidades aduaneiras (portos e aeroporto), na cidade de Fortaleza. Na manhã desta sexta-feira (10/09) a Divisão de Vigilância e Repressão ao contrabando e descaminho, detectou numa encomenda com 6 barras de ouro pesando 613g e valor aproximado de R$ 187 mil reais, proveniente de São Paulo com destino à Fortaleza. O ouro é considerado bem da União e todos os que produzem, extraem ou comercializam, dependem de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). A mercadoria não possuía nenhuma nota fiscal emitida pela instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil a realizar a compra do ouro. Após realizar a apreensão, a Receita Federal encaminha a mercadoria para a Caixa Econômica Federal que manterá a sua guarda e ao fim do procedimento administrativo correspondente poderá vir a ser leiloada, caso se confirme sua origem ilícita. A atividade da Receita Federal na área aduaneira é fundamental para proteção da indústria nacional e promoção da geração de empregos no país evitando a concorrência desleal. Além disso, ações que fortaleçam a fiscalização nas zonas secundárias são extremamente importantes para a proteção da sociedade, pois evitam a entrada de produtos perigosos como armas, munições, drogas, cigarros e medicamentos ilegais.

