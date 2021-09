Brasil 11/09/2021 09:38 Programa Wi-Fi Brasil entrega 14 mil pontos de internet à população Foto: Cleverson Oliveira/MCom O Programa Wi-Fi Brasil, do Governo Federal, instalou 14 mil pontos de internet em todo o Brasil. Foram beneficiadas quase nove milhões de pessoas em três mil municípios, sendo 79% nas regiões Norte e Nordeste. Nas cidades onde o programa já funciona é implementado ponto de inclusão digital e social, que assegura a conexão gratuita e de alta velocidade para quem mais precisa. Em quatro estados da região Norte, por exemplo (Acre, Amapá, Amazonas e Roraima), o Wi-Fi Brasil está presente em todos os municípios. Foram beneficiadas pela conexão via satélite, com alta velocidade, mais de 10 mil escolas, sendo 91% delas situada na zona rural. Além dos estabelecimentos de ensino, mais 749 unidades de saúde e outros diversos espaços públicos, acessíveis a todas as pessoas da localidade, contam com conexão de internet. Internet banda larga O programa tem duas modalidades. Uma delas instala antenas e roteadores em locais específicos, como escolas, assentamentos rurais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), comunidades indígenas ou quilombolas e telecentros comunitários. Cada região, por conta de suas características específicas, pode ter mais ou menos pontos de inclusão em locais diferenciados, como postos de fronteiras ou centros de Referência da Assistência Social (CRAS). A outra modalidade disponibiliza uma antena em praça pública, com acesso livre e gratuito ao público em geral. São todos pontos de acesso à internet que geram velocidades de conexão que variam entre 10 e 20 megabites por segundo. As antenas recebem o sinal enviado pelo Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), um equipamento brasileiro que fica na órbita da Terra a 36 mil quilômetros de distância. O SGDC foi posto em órbita há quatro anos, sendo o único satélite brasileiro com capacidade de fornecer conexão de internet banda larga de alta velocidade em qualquer parte do território nacional.

