Brasil 12/09/2021 18:03 Poder360 Em imagens, veja comparação dos atos do 7 de Setembro e do MBL Não há contagens oficiais, mas imagens demonstram que adesão do público foi menor em manifestações contra Bolsonaro Sérgio Lima/Poder360 – 12.set.2021 Atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) estão sendo realizados em pelo menos 17 capitais neste domingo (12.set.2021). As manifestações foram organizadas pelo MBL (Movimento Brasil Livre) e provocaram um racha em partidos de esquerda. Na 3ª feira (7.set), manifestantes foram às ruas em apoio ao governo. Bolsonaro discursou em Brasília e em São Paulo. Criticou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a quem chamou de “canalha” e ameaçou não mais cumprir suas decisões. Depois da repercussão, o presidente recuou e divulgou uma nota afirmando nunca ter tido .

Voltar + Brasil