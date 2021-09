Brasil 19/09/2021 05:51 Correios vão leiloar 61 mil itens que não puderam ser entregues aos destinatários Os objetos são considerados refugos, quando já foram esgotadas todas as possibilidades de entrega Foto: Divulgação Após várias tentativas de entregar uma encomenda e terminado o prazo de direito à reclamação, os produtos que não chegaram a seus destinatários agora serão leiloados. São cerca de 61 mil itens que serão alienados pelos Correios no próximo dia 27. Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 1.303 até R$ 85.050. São objetos como roupas, livros, peças de microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, equipamentos eletrônicos, entre outros, que são classificados como refugos, ou seja, aqueles que não foram entregues ao destinatário ou foram devolvidos ao remetente após esgotadas todas as possibilidades e prescrito o prazo de direito à reclamação, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. “Serão ofertados dez lotes que são indivisíveis. Então, a pessoa que der lance a um lote é o lote todo, não serão aceitos lances para itens específicos”, explicou o chefe do departamento de infraestrutura dos Correios, Thiago Meireles. “Dou destaque a três lotes que são os de utensílios do lar, onde temos um volume de itens relacionados a cama, mesa e banho, além de eletrodomésticos. Também podemos destacar a parte de vestuário onde temos várias camisetas, camisas, sapatos, bonés. E o grande chamariz, o item de maior volume e valor, que é o lote referente a celulares, além de seus periféricos e acessórios, capas, carregadores, fones de ouvido, tripés e etc”, detalhou Thiago Meireles. Os recursos arrecadados contribuirão para que os Correios ampliem sua capacidade de investimentos resultando em melhorias nos serviços e produtos prestados aos clientes. Como participar Os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Ao concluir essa etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online. O edital com as informações está disponível na plataforma Licitações-e, pelo nº 893602, e também na página de licitações dos Correios. Os lotes estão armazenados em edifício dos Correios em São Paulo. Quem quiser fazer uma visita ao local para ver os bens deve agendar pelo telefone (11) 4313-8150. Normas para a destinação dos produtos Os Correios estabeleceram norma corporativa com as formas para o desfazimento de bens tais como alienação por venda, destruição/destinação ambientalmente adequada ou ainda o encaminhamento às associações e cooperativas de catadores. Uma estrutura foi criada em São Paulo para fazer a triagem do material. De acordo com os Correios, esse trabalho permite otimizar espaços para serem aproveitados para as atividades-fim da empresa. Plataforma de licitações-e Link da página licitações Correios

Veja também sobre Correios refugos LEILÃO Voltar + Brasil