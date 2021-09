Brasil 25/09/2021 09:02 Ministério da Saúde aprova aplicação de dose de reforço em profissionais da saúde Terceira dose será destinada a quem já completou a imunização há pelo menos seis meses; segundo o ministro Marcelo Queiroga, preferência será para a Pfizer RAFAEL MELO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta, 24, que aprovou a aplicação de uma terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em profissionais da saúde. Anteriormente, apenas idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos poderiam receber uma dose extra, segundo a pasta. O anúncio foi feito pelo ministro Marcelo Queiroga através das redes sociais. “Acabamos de aprovar a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a Pfizer, a partir de seis meses após a imunização completa. Essa já é a maior campanha de vacinação da história do Brasil”, disse Queiroga. A vacinação dos outros dois públicos foi liberada pelo governo a partir do dia 15 de setembro. Para os idosos, a dose de reforço foi permitida contando que a segunda tenha sido recebida há mais de seis meses. Imunossuprimidos (pessoas com HIV, que passaram por transplante de órgão ou medula, ou com outros problemas que enfraquecem o sistema imunológico) poderão receber a dose extra caso tenham completado o esquema vacinal há ao menos 28 dias. Em São Paulo, os profissionais da saúde poderiam receber a terceira dose na ‘xepa’ das vacinas.

