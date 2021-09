Brasil 25/09/2021 20:57 Gazeta Esportiva Róger Guedes faz dois gols e Corinthians vence o Palmeiras O resultado manteve o Corinthians na sexta colocação, mas com 33 pontos. O Palmeiras estaciona na vice-liderança, com 38 pontos. Foto: Ettore Chiereguini / Gazeta Press O Corinthians acabou com o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro, que já durava três jogos, e voltou a vencer o Palmeiras depois de sete Derbys. Na noite deste sábado, o Corinthians fez 2 a 1 em cima do Palmeiras, na Neo Química Arena, no clássico da 22ª rodada. A série invicta do time de Sylvinho, agora, é de oito partidas. Na tabela O resultado manteve o Corinthians na sexta colocação, mas com 33 pontos, sem chance de ser ultrapassado nesta rodada e com o mesmo número de pontos que o Fortaleza, primeiro membro do G4 nesse momento. O Palmeiras estaciona na vice-liderança, com 38 pontos. Resumo O Corinthians comandou o primeiro tempo. Com Cantillo na vaga de Gabriel, suspenso, e com Jô no banco para Gabriel Pereira jogar, o time de Sylvinho teve mais a bola, criou chances claras de gols e se manteve compacto na marcação. O primeiro a balançar as redes foi Róger Guedes, fazendo valer a "Lei do Ex". Renato Augusto aproveitou vacilo de Luan, serviu Giuliano, que deu um tapa para o camisa 123 bater cruzado. O jogo mudou a partir disso, com os mandantes passando a apostar nos contra-ataques. Em um deles, Willian tocou e Róger Guedes fez o segundo. Mas, o atacante estava impedido e o gol foi anulado. Na sequência, em uma sobra de escanteio, Gabriel Menino bateu e a bola desviou justamente em Róger Guedes. Sem chance para Cássio. Tudo igual da primeira etapa, para alívio dos palmeirenses. Na etapa final, o Corinthians continuou melhor, voltou a criar chance de gol, até o cansaço bater, momento que o Palmeiras começou a ganhar campo e ocupar mais o setor ofensivo. Em uma delas, Veron mandou a bola na trave, depois de cobrança de escanteio. Quando o jogo já caminha para a parte final, o homem do jogo voltou a aparecer. Róger Guedes recebeu na ponta esquerda, cortou para dentro, mandou uma bomba, na gaveta de Weverton. Um golaço! Após isso, apesar da tentativa de pressão do Palmeiras, o Timão segurou a vitória até o final. E agora? O Corinthians volta a campo no sábado, quando vai visitar o Red Bull Bragantino, de novo às 19 horas. O Palmeiras, agora, volta as atenções para terça-feira, quando irá ao Mineirão encarar o Atlético-MG pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Pelo Brasileirão, o Verdão vai encarar o Juventude, no próximo domingo, às 18h15, no Allianz Parque. FICHA TÉCNICA CORINTHIANS 2X1 PALMEIRAS Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data: 25 de setembro de 2021, sábado Horário: 19h (de Brasília) Árbitro: Raphael Claus (SP) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP) VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP) Cartões amarelos: Fagner (COR); Patrick de Paula (PAL) GOLS: Corinthians: Róger Guedes, aos 19 minutos do 1T e aos 38 minutos do 2T. Palmeiras: Gabriel Menino, aos 46 minutos do 1T CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Vitinho); Gabriel Pereira (Mosquito), Giuliano (Xavier), Renato Augusto (Du Queiroz) e Willian (Jô); Roger Guedes. Técnico: Sylvinho PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Renan (Jorge); Danilo, Patrick de Paula (Zé Rafael), Gustavo Scarpa, Dudu (Willian); Wesley (Gabriel Veron) e Luiz Adriano (Deyverson) Técnico: Abel Ferreira

Voltar + Brasil