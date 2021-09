Brasil 27/09/2021 17:13 Reuters Câmara derruba 7 vetos, incluindo proibição de despejos na pandemia Ainda falta os senadores apreciarem esses vetos e, se concordarem com os deputados, eles serão efetivamente derrubados ADRIANO MACHADO/REUTERS-01/02/2021 A Câmara dos Deputados derrubou nesta segunda-feira (27) sete vetos do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o veto à lei aprovada pelos parlamentares que proíbe a efetivação de despejos em imóveis urbanos durante a pandemia de coronavírus. A decisão foi tomada pelos deputados durante sessão do Congresso após um acordo de lideranças partidárias que permitiu a análise dos vetos em bloco, o que resultou na derrubada deles por 435 votos a favor, seis contra e duas abstenções. Ainda falta os senadores apreciarem os vetos e, se concordarem com os deputados, eles serão efetivamente derrubados. A proposta que suspende os despejos determinados pela Justiça até o fim do ano foi aprovada pelas duas Casas Legislativas e, posteriormente, vetada por Bolsonaro. Por meio do acordo, os deputados derrubaram, entre outros, o veto à proposta que prevê a ajuda financeira de R$ 3,5 bilhões da União para que entes regionais garantam o acesso à internet de alunos e professores das redes públicas de ensino em razão da pandemia. Também foi derrubado o veto imposto por Bolsonaro à lei que determina que a União faça o pagamento antecipado de contribuições fixas previstas em contrato de concessão de infraestrutura aeroportuária federal.

