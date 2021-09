Brasil 27/09/2021 17:20 R7 Vitória da Record no Paulista é mais um problema na vida da Globo Na tarde da última sexta-feira foi anunciado que o Campeonato Paulista de Futebol masculino, a partir de 2022, estará em uma nova casa. Depois de anos na TV Globo, a partir de 2022 será exclusivo da Record em sistema aberto, em negociação conduzida pelo CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, pelo vice-presidente artístico da Record TV, Marcelo Silva, pelo vice-presidente de jornalismo, Antonio Guerreiro, e pelo diretor-geral de produção, Mafran Dutra. Acordo válido para os próximos quatro anos, que estabelece a transmissão de 16 partidas a cada temporada, sendo um jogo por rodada na primeira fase, um das quartas, uma semifinal e as duas finais. Uma conquista importante da Record, que agora tem os direitos dos dois mais importantes campeonatos regionais do País, o Paulistão e o Carioca. O YouTube também adquiriu os direitos do campeonato para mostrar 16 partidas. A vitória da Record levará a Globo, agora, a pensar no que colocar aos domingos, para suprir a ausência do futebol. Futebol de equipes como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, ou ainda Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, entre outras. Nesses últimos tempos, nos mais diferentes segmentos, a Globo tem sofrido importantes baixas.Perderam Fausto Silva, Tiago Leifert, Antonio Fagundes, Renato Aragão, Lázaro Ramos, Fórmula 1, Liga dos Campeões, Libertadores, Estaduais... Baixas bem significativas.

Voltar + Brasil