Brasil 09/10/2021 06:09 Reuters Preço médio do diesel nos postos sobe 3,3% na semana, diz ANP Já o preço do litro da gasolina avançou 0,4% nos postos do país, segundo levantamento da ANP O preço médio do diesel nos postos do Brasil avançou nesta semana pela segunda vez consecutiva, apontaram dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nesta sexta-feira (8), em meio a um aumento do valor do barril do petróleo no mercado internacional. Combustível mais comercializado do país, o diesel subiu 3,3% nos postos nesta semana, em comparação com a anterior – foi para R$ 4,961 o litro. A Petrobras elevou em 9% o preço do diesel às distribuidoras na semana passada, após 85 dias de estabilidade. O repasse dos valores da Petrobras aos consumidores finais, nos postos, não é imediato e depende de questões como tributos e margens da distribuição e revenda. Já a gasolina teve uma alta de 0,4% nesta semana, em comparação com a anterior, indo para R$ 6,117 o litro. A Petrobras elevará o valor médio da gasolina nas refinarias em 7,2% a partir de sábado, na primeira mudança dos preços em 58 dias. O etanol, concorrente da gasolina nos postos, por sua vez, teve um aumento de 0,8%, indo para R$ 4,775 o litro.

