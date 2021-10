Brasil 11/10/2021 18:53 RD1 Áudio vaza na Globo e público ouve Galvão Bueno chamando Neymar de “idiota” Quem estava assistindo à transmissão da Globo, do empate entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa, neste domingo (10), foi pego de surpresa com um xingamento ao vivo. Isso porque, ao final do futebol, teve um áudio vazado em que parece que Galvão Bueno chama Neymar de “idiota”. O momento viralizou nas redes sociais durante toda a noite de ontem. O xingamento foi ouvido quando Eric Faria, direto do estádio na Colômbia, informava ao narrador que o craque da Seleção Brasileira saiu de campo assim que o árbitro deu o apito final, enquanto os outros jogadores continuaram em campo “se cumprimentando”. Logo depois que o repórter fala de Neymar, é possível ouvir alguém soltar um “idiota”. Pela voz e o momento de interlocução, internautas deduzem que foi Galvão. Não é possível, porém, cravar que o comentário seja uma crítica ao camisa 10. “Eu vivi pra ver o dia que o Galvão esqueceu de mutar o microfone e chamou o Neymar de idiota”, disparou um usuário do Twitter. “Após o Neymar sair de campo nitidamente de cabeça quente, sem falar com ninguém, o Galvão Bueno o chamou de “Idiota” ao vivo“, comentou outro A relação entre o jogador e a imprensa não está das melhores há alguns anos. No entanto, nos últimos tempos, o clima piorou e Neymar chegou a detonar a imprensa ao vivo. O apresentador da Globo, inclusive, chegou a rebater o famoso em transmissão. Em setembro, durante jogo entre Peru e Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o narrador oficial da emissora declarou que falta autocontrole do camisa 10 da seleção brasileira em determinados momentos. Ele ainda comparou o craque ao ídolo argentino Messi. “Calma, Neymar, calma. Isso que falta um pouquinho no Neymar. Você não o Messi fazer isso. Falta um pouquinho ainda ao Neymar esse autocontrole porque o Messi apanha tanto quanto ele“, disparou Bueno, na ocasião.

