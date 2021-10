Brasil 15/10/2021 16:57 RondoniaAovivo INUSITADO: No Acre, boi de três chifres chama atenção nas redes sociais Um boi de três chifres que pertence à fazenda Piracema, localizada em Rio Branco, ganhou as redes sociais na tarde da última terça-feira (12). O dono do boi é o pecuarista Edilberto Afonso de Moraes, mais conhecido como Betão. Segundo especialistas, um boi de três chifres é raríssimo, no entanto, em si, não causa problemas, mas como ele é fruto de uma mutação genética, o animal pode ter outros defeitos que estão escondidos e podem ser prejudiciais, principalmente para a eficiência reprodutiva. Esse caso nem é o mais ‘estranho’ visto no Acre. Em 2017, em Senador Guiomard, um bezerro, de aproximadamente um ano à época, possuía três chifres e “quatro olhos”.

