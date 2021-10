Brasil 17/10/2021 05:52 Mais da metade dos brasileiros usa celular para jogos Pesquisa mostra que 59% dos usuários jogam diariamente nos smartphones, muitas vezes enquanto fazem outras atividades Os jogos de celular fazem parte da realidade e do cotidiano de um número cada vez maior de brasileiros. Segundo uma pesquisa realizada pela Adcolony e divulgada pela empresa de marketing digital Adsmovil, 77% dos brasileiros adultos jogam regularmente usando seus telefones e tablets. Ainda de acordo com a pesquisa, 59% dos usuários jogam diariamente e outros 28% jogam mais de uma vez por semana. Outros 17% jogam pelo menos uma vez por semana no computador e 9% ao menos uma vez por mês. A frequência também chama a atenção: 54% das pessoas jogam de duas a três vezes no mesmo dia. Além disso, 38% dos adultos passam mais de dez horas por semana jogando, uma média de 1h40 por dia. Outro dado de destaque, segundo o gerente de desenvolvimento da Adsmovil Brasil, João Sarmento, é que muitos dos entrevistados jogam enquanto realizam outras atividades, como assistir televisão, e que mesmo assim 40% deles conseguem se lembrar da publicidade que aparece nos aplicativos de jogo. “A pesquisa mostra, ainda, que 79% dos entrevistados preferem anúncios que se convertem em monetização nos jogos e 69% têm interesse em assistir à publicidade sobre aparelhos tecnológicos, como celular e tablet, e produtos de cuidados pessoais”, ressalta o executivo. Curiosamente, as principais atividades 'paralelas' que os usuários fazem durante os jogos mobile estão disponíveis nos próprios aparelhos: ouvir música (62%), ver televisão (58%), acessar as redes sociais (37%), conversar com conhecidos por aplicativos de mensagens (34%) e assistir a filmes e séries via streaming (29%). Entre os que jogam enquanto assistem televisão ou serviços de streaming, 82% afirmaram que usam os aplicativos de games no momento em que estão vendo o conteúdo, seja programas, séries e shows. Os outros 18% afirmaram que jogam apenas durante os intervalos. Os motivos mais listados pelos entrevistados para buscar os jogos virtuais são: relaxar e aliviar o stress (63%), diversão (58%), jogar com amigos (33%), progresso pessoal (32%) e aprendizado (28%). Segundo o levantamento, 60% afirmaram que o humor melhora conforme eles jogam. Os participantes também mostraram gostar de variados gêneros de jogos: 31% têm jogos de três tipos diferentes, e outros 25% têm de dois. O preferido é o de puzzle, que está em 54% dos celulares. Em seguida, vêm os jogos de ação e aventura (41%), cartas (36%), corrida e esportes (35%), estratégia (33%), tiro (31%), battle royale (29%) e jogos de cassino (26%). Entre os entrevistados na pesquisa, 48% são homens e 52% mulheres. Já sobre a faixa etária, 36% dos ouvidos têm entre 14 e 29 anos; 44%, entre 30 e 49; e 20%, entre 50 e 65.

