Brasil 25/10/2021 09:11 Diante de mercado em alta, Governo de MS decide leiloar dois aviões Turboélice Bandeirantes C-95 tem lance inicial de R$ 326,3 mil. Capitalizados, produtores rurais são compradores em potencial. Foto: Divulgação Assim como o segmento de automóveis, o preço de aeronaves disparou em função da “crise” provocada pela ausência de componentes eletrônicos. No mercado brasileiro há relatos de clientes desembolsando até 20% acima da cotação de mercado para adquirir jatinhos e helicópteros usados. Em meio a esta alta, surge uma boa opção. O Governo de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD/MS), está leiloando dois aviões que não serão mais utilizados pela administração estadual. O pregão foi aberto na última quinta-feira (21.10) e tem o encerramento previsto para o dia 30.11.21 a partir das 15 horas (horário MS). O envio das propostas deve ser feito pelo portal da Casa de Leilões (www.casadeleiloes.com.br), após cadastro do interessado. Estão à venda uma aeronave Cessna Aircraft U206G PT-OJV com lance inicial de R$ 20.175,00 e uma aeronave de asa fixa C-95 Bandeirantes BEM-110 PT-EAP, a partir de R$ 326.300,00. Os pretensos compradores podem vistoriar presencialmente as duas aeronaves de segunda a sexta-feira entre 8 e 11h30min (horário MS) até o dia 29 de novembro no hangar do Governo de MS, localizado no Aeroporto Internacional de Campo Grande (Av. Duque de Caxias, s/n, Vila Serradinho). A avaliação permitida é exclusivamente visual. Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas residentes no Brasil. Os bens serão vendidos no estado que se encontram. Os valores de débitos existentes relativos a impostos, taxas e multas junto aos órgãos competentes são de responsabilidade do arrematante. A venda dos aviões ocorre em um momento de alta. O mercado de novos registra tempo de espera superior a um ano para entrega ao comprador. Isso acabou turbinando a comercialização de aeronaves usadas. No setor privado o segmento do agronegócio (produtores rurais, empresas de insumos, indústrias, etc.) concentra boa parte da demanda, incentivado por um dólar em alta e por exportações fortes. Só em setembro o agro brasileiro exportou o equivalente a mais de US$ 10 bilhões. O edital do leilão e informações mais detalhadas sobre os dois lotes podem ser obtidas pelo link https://www.casadeleiloes.com.br/leilao/aeronaves-de-secretaria-de-administracao-e-desburocratizacao-sad-ms/12743. Contatos com a Casa de Leilões podem ser feitos via e-mail [email protected] ou via fone: (67) 3363-7000 e (67) 3363-5399.

