Brasil 28/10/2021 05:07 Facção criminosa exige que postos reduzam o preço do combustível Foto: Reprodução O aumento dos preços nas refinarias da Petrobrás tem causado grande alvoroço na vida da população em todo o território brasileiro. Em Manaus (AM), por exemplo, a facção criminosa mais conhecida no país deixou um recado bem persuasivo aos donos de postos amazonenses. Com o aumento nas refinarias nesta terça-feira (26), a gasolina está custando R$ 6,59, em Manaus. Em alguns municípios do interior, o preço já ultrapassa R$ 7. Uma mensagem, associada à facção criminosa Comando Vermelho (CV), que circula nas redes sociais, os criminosos dão o prazo de uma semana para os postos de combustíveis da capital amazonense baixarem o valor cobrado pelo litro de gasolina, diesel e álcool. E se por acaso a ordem não seja cumprida, vão atear fogo em postos e caminhões de combustível. Na “nota”, eles afirmam que estão do lado da população, que sofrem com a alta dos preços, e vão colocar "a rua abaixo". Para alguns, a ameaça de atear fogo em alguns postos, traz a tona, momentos de terror vivido em Manaus no mês de junho, quando o traficante Erick Batista Costa, conhecido como "Dadinho", morreu ao trocar tiros com a polícia.

