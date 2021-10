Com a alta dos combustíveis no país, brasileiros têm cruzado a fronteira para abastecer em Porto Iguaçu, na Argentina, e escapar da alta nas bombas do Brasil. As informações são do jornal Boa Noite Paraná, da RPC, afiliada da TV Globo no estado.

Porto Iguaçu é ligado ao Brasil por Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Lá, o combustível chega a ser vendido por R$ 3,10 por litro, enquanto na cidade brasileira o preço médio do litro de gasolina é de R$ 6,14, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Segundo a reportagem, de janeiro de 2021 até agora, a gasolina acumula uma alta de 73,4%. Foram 11 aumentos desde o começo do ano até esta sexta-feira (29). Com a proximidade com o Brasil e a movimentação de brasileiros na região, a maior parte dos postos de gasolina de Porto Iguaçu aceita pagamento em real.

A procura de brasileiros por combustível mais barato pegou os donos dos postos da cidade de surpresa. Em alguns postos, o combustível chegou a faltar nas bombas. Para organizar o atendimento, agora os locais possuem filas para argentinos e brasileiros.