Brasil 31/10/2021 10:20 R7 Clima descontraído entre Bolsonaro e primeira-ministra alemãl marca jantar do G20 Presidente do Brasil e primeira-ministra alemã falaram sobre a proteção ambiental da Amazônia, mas também sobre o 7 a 1 FILIPPO MONTEFORTE / AFP O sábado (30) de reuniões da cúpula do G20 terminou de maneira descontraída, em Roma, na Itália. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, falaram sobre a proteção ambiental da Amazônia, mas também sobre o 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Bolsonaro estava andando de costas quando inclusive chegou a pisar no pé de Merkel. Os dois brincaram imediatamente com o ocorrido e, logo depois, sentaram lado a lado para um jantar oferecido no palácio que é a sede do governo italiano. Antes, os líderes mundiais haviam participado também de um evento cultural em Roma. Joe Biden (presidente dos Estados Unidos), Boris Johson (primeiro-ministro do Reino Unido) e Emmanuel Macron (presidente da França) também estiveram nos eventos organizados na capital italiana. Neste domingo, Bolsonaro participa de uma nova rodada de encontros com líderes mundiais e das demais reuniões de cúpula do G20.

Voltar + Brasil