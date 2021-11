Brasil 02/11/2021 07:35 Meta de redução no consumo de energia elétrica é alcançada Decreto presidencial determina a redução do consumo de energia elétrica, entre 10% e 20% até abril de 2022 Foto: Bruno Spada/MME O Ministério de Minas e Energia (MME) atingiu a meta de redução do consumo de energia elétrica estabelecida pelo Governo Federal. Em setembro, o MME economizou 29% em relação à média do consumo dos meses de setembro de 2018 e 2019, totalizando 66.928 kW. A economia corresponde a R$ 43.117,96, o que representa uma redução de 23% em relação a 2018 e 2019. Publicado em 25 de agosto, o Decreto Presidencial nº 10.779/2021 determina a redução do consumo de energia elétrica entre 10% e 20%, até abril de 2022, no âmbito da administração pública federal. A diminuição no consumo de energia é fruto das ações conduzidas pela Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE), responsável pelas ações que visam o consumo consciente de energia no prédio ocupado pelo MME e MTur, aliada ao atual regime de trabalho remoto adotado no âmbito do MME. Por meio da CICE, foram estabelecidas diversas medidas de redução do consumo de energia, entre elas:

• Desligamento sistema de iluminação, a partir das 18h, nos locais em que os servidores já saíram.

• Alteração do horário de funcionamento do ar condicionado, de 9h às 17h.

• Redução em 50% da iluminação dos corredores.

• Distribuição de avisos com orientações sobre o uso de equipamentos eletrônicos. Mesmo antes da publicação do decreto, o MME iniciou processo de implantação de um Sistema de Gestão de Energia (SGE), que abrange todo o bloco “U”. O sistema tem como objetivo a melhoria contínua da eficiência energética no edifício. “O comprometimento dos servidores e a atuação da CICE foram fundamentais para que alcançássemos a meta de redução. Entretanto, o trabalho deve ser contínuo, a fim de não somente alcançar as metas de redução de consumo, mas também melhorar a eficiência energética”, afirmou Andrea Cristina Carvalho, presidente da CICE e coordenadora geral de Recursos Logísticos do MME. Acesse o Decreto nº 10.779/2021.

