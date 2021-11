Brasil 09/11/2021 06:13 R7 Moro lidera em três cenários a disputa por vaga no Senado por SP Levantamento do Realtime Big Data ouviu 1.200 pessoas no estado de São Paulo, que terá uma vaga em disputa em 2022 MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro lidera em três cenários a disputa por uma vaga ao Senado por São Paulo em 2022, segundo uma pesquisa do Instituto Realtime Big Data. O levantamento foi divulgado pelo Jornal da Record, que a partir desta segunda-feira (8) mostrará uma vez por semana resultados de pesquisas de intenção de voto para o Senado. Na pesquisa que mostra Moro à frente numa hipotética disputa ao Senado por São Paulo, o ex-juiz chega a registrar 30% das intenções de voto em um dos cenários simulados. Veja os resultados da pesquisa: Cenário 1 Sergio Moro - 29%

Guilherme Boulos (PSOL) - 19%

José Luiz Datena - 19%

Janaína Paschoal (PSL) - 8%

José Aníbal (PSDB) - 1%

Branco / Nulo - 17%

Não souberam ou não responderam – 7% Cenário 2 Sergio Moro - 30%

José Luiz Datena - 17%

Eduardo Suplicy (PT) - 14%

José Serra (PSDB) - 8%

Abraham Weintraub - 5%

Branco / Nulo - 18%

Não souberam ou não responderam - 8% Cenário 3 Sergio Moro - 29%

José Luiz Datena - 18%

Márcio França (PSB) - 15%

Paulo Skaf (MDB) - 10%

José Anibal (PSDB) - 1%

Branco / Nulo - 18%

Não souberam ou não responderam - 9% Metodologia A pesquisa foi realizada com 1.200 entrevistas no estado de São Paulo, entre os dias 5 e 8 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Voltar + Brasil