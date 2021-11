Brasil 13/11/2021 05:37 Correio Braziliense Alckmin não descarta a possibilidade de ser vice de Lula O ex-governador, ainda acrescentou que vai "amadurecer conversando" (crédito: Divulgação PT - AE ) O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou, nesta sexta-feira (12/11), que não descarta a possibilidade de ser vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas próximas eleições. Ele disse que ficou “honrado” por saber que seu nome foi ventilado para compor a chapa nacional do ex-presidente. "Já disseram que vou ser candidato ao Senado, a governador, a vice-presidente. Vamos ouvir. Fico muito honrado da lembrança do meu nome", disse ele, acrescentando que vai "amadurecer conversando", afirmou o ex-governador.

