O vídeo de um padre, que seria do município de Salinas - Minas Gerais, chamando uma mulher - que frequenta uma paróquia vizinha a dele - de "demônia" viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (18). Na declaração ele chega dizer que ela quer fazer sexo com ele. A gravação viralizou teria ocorrido no último dia 03, após o Feriado de Finados.

"O diácono está com medo de falar porque ontem, na missa das 19h, uma capeta da Paróquia Santo Antônio, chamada Lucimar, estava falando mal de mim na transmissão. Ela está banida da página. Imagina, a gente celebrando missa de finados, um demônio de uma mulher, sem o que fazer, do outro lado, com missa na paróquia dela, na nossa paróquia, criticando o que eu estava falando. A gente que está transmitindo não vê. Quando chega em casa só escuta a notícia e povo revoltado. É o capeta mesmo, não é coisa de Deus. Se não está gostando do que está ouvindo, muda. [...] Estava muito em paz. A missa das 19h foi linda. Não falei heresia, só falei coisa bonita, não soltei palavrão para ela me criticar. É ódio puro, ciúmes. Deve está querendo dar para o padre. Desculpa, mas é isso", disse.