Brasil 25/11/2021 16:00 Tv Sudoeste Motorista de ônibus morre após sofrer mal súbito na BR-364 em Jataí Foto: Divulgação O motorista de um ônibus morreu após sofrer um infarto enquanto dirigia o veículo, na manhã desta quinta-feira (25), na BR-364 a cerca de 40 km de Jataí. Após o mal súbito o motorista identificado como Elismar Jesus Silva de 45 anos, natural de Rio Verde-Go, ainda conseguiu tirar o ônibus da pista e entrar em uma lavoura de soja, as margens da via. Nenhum passageiro ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados, mas nada puderam fazer, pois a vítima já estava em óbito. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência. Uma funerária da cidade de Jataí buscou o corpo no local onde posteriormente será transladado para a cidade de Mineiros onde ele residia e será velado.

