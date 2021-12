1ª edição do TechFest reuniu jovens do México, EUA, Índia e Brasil e premiou projetos de jogos online e de designs de aplicativos

Pablo Barrionueno, 16 anos, estuda no Centro Educacional Leonardo Da Vinci de Brasília (DF) e participou da 1ª edição mundial do TechFest, evento de inovação e tecnologia que reuniu neste mês jovens estudantes do México, EUA, Índia e Brasil.

O evento conta com a participação de jovens do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio de escolas parceiras da Full Sail University (EUA), que promove o TechFest. Os estudantes puderam realizar criações de jogos, personagens 3D e designs de aplicativo, tudo de forma virtual por conta da pandemia do Covid-19.

O estudante venceu na categoria Criação de Jogos Interativos com o jogo The Robber. Para ele, o processo de desenvolvimento foi difícil. "Precisei dividir o tempo que tinha para cada projeto e para escola", conta. "Além disso, por causa de problemas de execução do jogo, perdi parte do tempo planejado para os outros trabalhos".

Mesmo com dificuldades durante a execução dos trabalhos, o jovem não acreditou quando foi premiado. "Ao receber a notícia, não consegui acreditar. Pensei que fosse um sonho", relata.

O evento faz parte de um conjunto de iniciativas da instituição americana por meio de ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras parceiras. São webinários gratuitos, programas e eventos tecnológicos que incentivam jovens alunos a despertarem novas habilidades para os estudos e atuação profissional.

Todos os alunos que participaram da TechFest com os projetos obtiveram certificação internacional, certificados de honra ao mérito para os top 3 de cada país e um certificado de vencedor de cada país.

Também participaram do evento o aluno Leonardo Fava do Colégio Presbiteriano Mackenzie Internacional de Tamboré (SP), que venceu na categoria Criação do Design Aplicativo e também recebeu menções honrosas junto com o aluno Theo Augusto do Colégio Johann Gauss de São Paulo (SP), e Julia Cordeiro e Catalina Pestalardo do Everest Internacional School do Rio de Janeiro (RJ).

O vencedor da categoria Produção de Personagem 3D, foi Daniel Emrish Filho do Colégio Guilherme Dumont Villares, de São Paulo (SP). E as menções honrosas desta categoria foram para Rebecca Bessa McDonell do Colégio School of the Nations, de Brasília (DF) e para Heitor Benotti do Colégio Guilherme Dumont Villares, de São Paulo (SP).

Vale destacar que para participar do evento, o aluno deve possuir proficiência em língua inglesa para participação ativa das atividades e estar regularmente matriculado em uma unidade de ensino parceira da universidade. Caso a escola não esteja cadastrada poderá realizar a solicitação por email de forma gratuita.

Construção de novas habilidades

Carol Olival é Community Outreach Director da Full Sail University, ela explica que o ensino criativo é desenvolvido com cursos de diferentes áreas. "Imagina poder realizar um bacharelado de locução esportiva com foco em jogos digitais", conta. "O Brasil ainda enfrenta desafios e processos burocráticos para homologação de novos cursos. Enquanto nos Estados Unidos é tudo muito rápido, principalmente no mundo do entretenimento", explica.

Para Olival, atuar com escolas brasileiras do ensino médio é mostrar aos alunos novos caminhos e oportunidades para o futuro. "Hoje muitos jovens são apaixonados pelo mercado de games, e o acesso à informação é essencial", explica. "Muitos acreditam que a carreira de games é passar o dia todo jogando, pelo contrário é um nicho corporativo com diversas areas".

Ainda de acordo com a especialista, o evento TechFest traz na prática o processo de experimentação dos alunos para que possam desenvolver suas aptidões. "O ensino americano tem esse lado cultural de focar nas habilidades durante o high school. E temos agora o Novo Ensino Médio que revoluciona a educação brasileira que fala sobre a construção de conhecimento e projeto de vida", finaliza.