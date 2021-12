Em uma jogada impressionante nos bastidores, a Band assinou com a Fifa (Federação Internacional de Futebol) para a transmissão exclusiva do Mundial de Clubes em 2022. A emissora comandada por Johnny Saad acertou os detalhes da transmissão no decorrer da última semana.

A Globo, que levou ao ar os últimos mundiais, ficou de fora. Segundo o Notícias da TV, apenas o Grupo Bandeirantes garantiu os direitos de exibição dos jogos envolvendo o Palmeiras, vencedor da Libertadores deste ano. O evento, marcado pela Fifa entre os dias 3 e 12 de fevereiro, virou alvo da Globo há algumas semanas, mas a negociação entre o canal líder e a entidade não foi adiante.

Com a conquista da Band, as principais emissoras de TV do país garantiram campeonatos de futebol para a grade de programação. A Globo, com o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Mundo. A Record, com o Campeonato Carioca e Campeonato Paulista.

O SBT, por sua vez, entrou na lista com a Copa Libertadores da América, além da Liga dos Campeões e da Supercopa da Uefa.

Band com equipe de peso no Mundial de Clubes

Com o negócio sacramentado, a emissora do Morumbi deu o sinal verde para o seu departamento esportivo em busca de nomes de peso para a transmissão. A empresa liberou passagens para profissionais da casa, como produtores, narradores e comentaristas, para enviá-los para os Emirados Árabes Unidos, país sede do torneio.

A Globo não conseguiu os jogos por não ter cumprido o prazo para o envio da proposta e por ter colocado na mesa um valor abaixo do esperado pelos dirigentes da Fifa. Interessada, a Band fez uma proposta maior e levou o “sim” da instituição. Por questão de protocolo, os valores não foram revelados.

O Mundial de Clubes era visto na grade da Globo desde 2000. A última vez que a Band levou ao ar o campeonato foi em 2013, quando o Atlético Mineiro participou da disputa.