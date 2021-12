Brasil 26/12/2021 06:59 Agência Brasil Pandemia causa suspensão de 4,5 mil voos em todo o mundo © Marcelo Camargo/Agência Brasil Mais de 4,5 mil voos foram cancelados neste Natal em todo o mundo, em razão da propagação da nova variante do vírus SARS-CoV-2, a Ômicron, segundo dados divulgados hoje (25) pela empresa norte-americana Flight Aware. Ela revela que, na véspera de Natal, um dia tipicamente usado para viajar, foram cancelados 2.175 voos em todo o mundo. Cerca de um quarto nos Estados Unidos. Hoje (25), dia de Natal, já foram suspensos 1.779 voos, juntamente com os 402 que estavam programados para domingo, dia 26. A maior parte dos cancelamentos veio de cinco empresas, com a China Eastern suspendendo 474 viagens, enquanto a Air China cancelou 188. A United anulou 177 voos, a Air India 160 e a Delta aboliram 150.

Voltar + Brasil