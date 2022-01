Brasil 01/01/2022 07:12 Duas apostas dividem prêmio histórico de R$ 378 milhões Confira as seis dezenas sorteadas do concurso 2440 Confiram os seis números sorteados do concurso 2440 da Mega-Sena realizado na sexta-feira, 31. O prêmio estimado da edição especial da Mega-Sena é de R$ 350 milhões, o maior da história! Os sortudos são de Campinas, em São Paulo, e em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cada um receberá a bolada de R$ 189.062.363,74. Confira os números sorteados: 12-15-23-32-33-46 Segundo a Caixa Econômica Federal, 1.712 apostas acertaram a quina e levarão R$ 50.861,33 cada uma. Já a quadra teve 143.494 apostas ganhadoras, que receberão R$ 866,88. A arrecadação total foi superior a R$ 1,5 bilhão.

