Brasil 04/01/2022 09:08 www.msn.com Saúde de Bolsonaro: boletim médico descarta cirurgia Foto: Reprodução A equipe médica responsável pela internação do presidente Jair Bolsonaro (PL) descartou a necessidade de cirurgia para o mandatário. De acordo com o último boletim divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, o chefe do Executivo reagiu bem ao tratamento e o quadro de obstrução intestinal se desfez. Ainda não há previsão de alta. Bolsonaro deu entrada no hospital na madrugada desta segunda-feira, 3, após sentir dores abdominais no domingo, último dia de sua viagem a lazer pelo litoral de Santa Catarina. O presidente tem um histórico de problemas no trato intestinal em decorrência do atentado a faca que sofreu durante a campanha em 2018. Ainda segundo o boletim, o mandatário começará hoje uma dieta líquida. Desde ontem, ele usa uma sonda nasogástrica para alimentação e administração de medicamentos. A evolução clínica e laboratorial do presidente, segundo a equipe médica, segue satisfatória. Avaliação médica O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, que acompanha o presidente, chegou ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, às 06h10, desta terça-feira, 4. O profissional de saúde interrompeu suas férias nas Maldivas para decidir se o tratamento incluirá uma nova cirurgia no mandatário, seu paciente desde o episódio da facada na região do abdômen em setembro de 2018. Macedo desembarcou no Aeroporto de Guarulhos por volta das 5h30 e se dirigiu diretamente ao hospital. Chegou à unidade de saúde sem falar com a imprensa, que estava no local. © Patrick Freitas/Estadão Médico que acompanha o presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, às 06h10 desta terça-feira. Em entrevista anterior ao Estadão/Broadcast Político, o médico informou que os próximos passos do tratamento só serão tomados após ter acesso a resultados detalhados do presidente. “A decisão se (Bolsonaro) vai ser operado ou não depende de um exame clínico criterioso por parte do cirurgião. Não é uma tomografia que vai dizer se vai ser operado, hemograma, PCR, nada disso”, afirmou. Outros médicos do Vila Nova Star já examinaram o presidente e avaliaram que talvez a cirurgia não seja o procedimento indicado. “Mas, eu chegando, vou direto ao hospital, vou examinar direitinho e ver se há necessidade de operação ou não”, acrescentou. O boletim médico divulgado ainda na noite desta segunda, 3, apontou uma evolução no quadro do político. De acordo com o texto, Bolsonaro evoluiu “sem febre ou dor abdominal”. Ele chegou a fazer uma curta caminhada pelo corredor do hospital.

