Brasil 05/01/2022 18:16 R7 Vacinação em crianças de 5 a 11 anos não será obrigatória O Ministério da Saúde manteve nas mãos dos pais a decisão de imunizar ou não seus filhos contra a doença DIVULGAÇÃO/PFIZER/VIA REUTERS O Ministério da Saúde decidiu que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 não será obrigatória, diferentemente de todas as outras imunizações infantis previstas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Caberá aos pais ou responsáveis dar o aval para a aplicação. "A distribuição de mais de 400 milhões de doses mostra o compromisso do governo federal em prover vacinas para que a população brasileira possa livremente buscar essas políticas públicas nas nossas salas de vacinação", afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em coletiva desta quarta-feira (5). Apesar de manter nas mãos dos pais a decisão de vacinar ou não as crianças, o Ministério da Saúde voltou atrás em relação à cobrança da prescrição médica como condicionante para a aplicação, como adiantou o R7. Isso ocorreu após representantes das sociedades médicas alertarem, em audiência pública, que a medida é uma forte barreira de acesso, pois muitas famílias brasileiras teriam dificuldade em conseguir o exame. Em consulta pública, a própria sociedade civil também se manifestou contra a exigência. Agora, a receita médica para que crianças se vacinem contra a Covid-19 será tratada como uma recomendação. "Imprescindível que os pais, mães, responsáveis, consultem um médico antes de irem tomar essa vacina. Essa preocupação [existe] porque a criança está em pleno desenvolvimento. É importante essa informação", afirmou a secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite. Em janeiro, o governo pretende imunizar 3,7 milhões de crianças. Segundo o ministério, o Brasil contratou mais de 20 milhões de doses da vacina da Pfizer, que foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para serem aplicadas em crianças. Segundo a Saúde, a recomendação é pela prioridade de vacinação de crianças com comorbidades ou deficiências permanentes. Depois, a ideia é seguir pela ordem decrescente de idade, começando com as crianças de 11 anos. A decisão, no entanto, fica a cargo dos entes federados. "Isso vai ser decidido pela ponta. A parte do município que vai definir como vai fazer essa imunização", disse Rosana. O intervalo entre uma aplicação e outra será com intervalo de oito semanas.

Voltar + Brasil