Brasil 06/01/2022 06:14 www.metropoles.com Ministério da Saúde admite circulação da variante Darwin da H3N2 Secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz fez um apelo para que a população siga as medidas de proteção e se vacine contra a gripe Igo Estrela/Metrópoles O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, admitiu pela primeira vez que a variante H3N2 do vírus Influenza A, chamada de Darwin, está circulando no Brasil. Na quarta-feira (5/1), o número 2 da pasta, em uma série de postagens no Twitter, fez um apelo para que a população siga as medidas sanitárias e comentou a situação epidemiológica. “Uma nova cepa do vírus Influenza A, H3N2, Darwin, vem sendo cadastrada em nossos sistemas, em vários estados do país. Por isso recomendamos que todos os cuidados relacionados à saúde sejam priorizados, o uso de máscaras, a higienização das mãos, ainda é sumariamente importante”, escreveu Cruz no Twitter. O número 2 da Saúde não informou em quais unidades da Federação já foram registrados casos da Darwin.

