Brasil 10/01/2022 06:31 R7 'Petrobras não pode fazer política pública', diz presidente da estatal Silva e Luna afirma que os preços dos combustíveis são regulados pelo mercado e não há espaço para reduções aleatórias CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS Na presidência da Petrobras há nove meses, o general Joaquim Silva e Luna chegou ao posto por indicação do presidente Jair Bolsonaro, incomodado com os reajustes de combustíveis na gestão anterior. O desconforto presidencial com os aumentos, porém, ainda gera ruídos. Para Silva e Luna, o problema é a tese de que os preços dos combustíveis possam ser administrados pelo governo. "O que regula o preço é o mercado", afirmou. "Ainda há pessoas que consideram, por desinformação ou outro motivo, que a Petrobras deva ser responsável pela redução de preço. Ela não tem condições de fazer isso." Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, ele aponta um desconhecimento geral em relação à Petrobras, que, frisou, "não pode fazer política pública". A seguir, os principais trechos: O sr. já falou do desconhecimento sobre a Petrobras como empresa de economia mista (estatal e de capital aberto). Mudou? Silva e Luna: Mudou, mas ainda há muito desconhecimento. Ainda há pessoas que pensam que taxar o preço dos combustíveis resolve. A gente viu no que deu a experiência de países do nosso entorno que fizeram isso. O que regula o preço é o mercado, particularmente quando se trata de commodities. Essa percepção, nos níveis de decisão, acho que está consolidada. No nível de governo, dos três Poderes, isso já está bem consolidado. Pode ser que a sociedade ainda não tenha compreendido. Temos feito alguns vídeos no sentido de informar, mostrar que não é só a Petrobras, tem outros elementos que entram na composição do preço do combustível, os tributos federais e estaduais, os preços de revenda e distribuição, para que tenham uma compreensão maior.

Voltar + Brasil