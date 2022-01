A Petrobras recebeu a inscrição de 212 mil candidatos às 757 vagas que está oferecendo em seu concurso. Serão 566 pessoas concorrendo por cada vaga, em média, considerando todas as carreiras. As inscrições foram encerradas no último dia 5.

Segundo a empresa, "o elevado número de inscritos no concurso reflete o interesse do mercado de trabalho em atuar na companhia, que é reconhecida pela excelência de seu corpo técnico".

A prova vai acontecer dia 20 de fevereiro, em todas as capitais e no Distrito Federal. "Com o concurso, a Petrobras pretende selecionar profissionais com perfil dinâmico com foco em inovação e que queiram participar dos desafios que estão no horizonte da empresa para os próximos anos", complementou.

As vagas são para profissionais com formação em Engenharia de Petróleo, Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), Engenharia de Processamento, Engenharia Civil, Engenharia de Segurança de Processo, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Naval, Engenharia Ambiental, Geofísica (Física, Geologia), Geologia, Ciência de Dados, Análise de Sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), Análise de Comércio e Suprimento, Análise de Transporte Marítimo, Economia e Administração.