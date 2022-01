Brasil 11/01/2022 16:29 R7 Empresa identifica dois golpes que usam QR Code do Pix Especialistas em cibersegurança apontam que esses tipos de fraude serão uma tendência neste ano Os especialistas da empresa de cibersegurança Kaspersky identificaram dois golpes que usam o pagamento via QR Code do Pix. Segundo eles, esses tipos de fraude serão uma tendência neste ano. Um dos exemplos é voltado aos usuários domésticos e o outro é focado em pequenas e médias empresas. No primeiro, aplicam o golpe em uma conta de telefonia/internet com a presença do QR Code. Assim, as vítimas são atraídas por um desconto de 5% se esse método de pagamento for utilizado. Além disso, os criminosos disfarçaram o email que enviou a mensagem.

